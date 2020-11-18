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بالتفصيل.. جغرافية إقليم تيغراي وخلفيته السياسية

إقليم تيغراي يقع (شمال إثيوبيا)، ويحده من الشمال إريتريا ومن الغرب السودان، وإقليم أمهرة من الجنوب، وإقليم عفار من الشرق والجنوب الشرقي، التقرير يقربنا أكثر من جغرافية إقليم تيغراي وخلفيته السياسية.