01:28

بأعواد الكبريت.. مصري يبتكر نماذج فنية مصغرة لمعالم شهيرة

لفتات مبدعة بأعواد الكبريت ابتكرها الفنان المصري أحمد حسن البالغ من العمر 60 عاما، ليشيد بذلك نماذج مصغرة ومبهرة لأشهر المعالم حول العالم.