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الشد العضلي.. أسبابه وكيفية علاجه

يعد الشد العضلي من الإصابات الرياضية المؤلمة، وهو حالة يحدث فيها تشنج لعضلة أو أكثر من عضلات الجسم، مما يؤدي إلى ألم شديد أو عدم القدرة على تحريك العضلة المصابة، كيف يمكن التعامل معه؟