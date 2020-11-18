03:03

السلطة الفلسطينية تعلن استئناف الاتصالات مع إسرائيل

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية سوف تستأنف الاتصالات مع إسرائيل، وأضاف أن السلطة تسلمت رسالة من إسرائيل تتعهد فيها بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين.