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57:24
الحصاد-2020/11/17
ناقشت غادة عويس في ملف الحصاد تطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة بعد خسارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب العديد من أوراقه القضائية التي يستخدمها للتشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية.
17/11/2020
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