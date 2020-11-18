57:24

الحصاد-2020/11/17

ناقشت غادة عويس في ملف الحصاد تطورات المشهد السياسي في الولايات المتحدة بعد خسارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب العديد من أوراقه القضائية التي يستخدمها للتشكيك بنتائج الانتخابات الرئاسية.