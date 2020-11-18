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البرلمان التركي يصادق على إرسال قوات تركية إلى أذربيجان

صادق البرلمان التركي على إرسال قوات تركية إلى أذربيجان للمشاركة في مهام المركز التركي الروسي المشترك لمدة عام، لمراقبة اتفاقية وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ ومحيطه.