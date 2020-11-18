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إجراءات وقائية صارمة للحد من انتشار كورونا في الجزائر

قررت السلطات الجزائرية تخفيض ساعات العمل في عدد من الأنشطة التجارية، وزيادة ساعات الحجر الصحي، وإغلاق الساحات العامة وفضاءات التنزه تزامنا مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بكورونا.