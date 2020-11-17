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نافذة من واشنطن- خطة بايدن لإنعاش الاقتصاد الأميركي في مواجهة كورونا

كشف الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن خطته لإنعاش الاقتصاد الأميركي في مواجهة جائحة كورونا، وقال في مؤتمر صحفي إن خطة الإنعاش ستركز على الأقليات العرقية.
17/11/2020
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