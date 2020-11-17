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نافذة من واشنطن- انسحاب محامين لترامب من قضية انتخابات بنسلفانيا

انسحب المحامون الثلاثة الذين يمثلون حملة دونالد ترامب من الدعوى القضائية الوحيدة المتبقية التي رفعتها الحملة على نتائج الانتخابات بولاية بنسلفانيا، قبل ساعات من انعقاد أولى جلساتها.