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02:09
عودة النشاط بين المعبرين الحدوديين بين موريتانيا والمغرب
عاد النشاط التجاري بين معبر النقطة 55 الموريتاني ومعبر كركرات المغربي، ورصد مراسل الجزيرة حركة مرور نشطة للشاحنات التجارية بين البلدين.
17/11/2020
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