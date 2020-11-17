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عودة النشاط بين المعبرين الحدوديين بين موريتانيا والمغرب

عاد النشاط التجاري بين معبر النقطة 55 الموريتاني ومعبر كركرات المغربي، ورصد مراسل الجزيرة حركة مرور نشطة للشاحنات التجارية بين البلدين.
17/11/2020
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