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عودة النشاط بين المعبرين الحدوديين بين موريتانيا والمغرب

عاد النشاط التجاري بين معبر النقطة 55 الموريتاني ومعبر كركرات المغربي، ورصد مراسل الجزيرة حركة مرور نشطة للشاحنات التجارية بين البلدين.