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خبراء الأوبئة في أميركا: نريد الحصول موافقة لتوفير لقاح كورونا للناس

شدد خبراء الأوبئة في أميركا على خطر تأثير جمود المرحلة الانتقالية بين إدارة الرئيس ترامب وفريق الرئيس المنتخب جو بايدن على جهود احتواء جائحة كورونا.