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ترامب يواصل التشكيك في نزاهة الانتخابات ويرفض نتائجها

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته في التشكيك بنزاهة الانتخابات الرئاسية الأخيرة ورفض نتائجها، وذلك رغم الفشل الذي منيت به حملته القانونية بهذا الشأن حتى الآن.