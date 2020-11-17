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الحصاد (2020/11/16)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2020/11/16) المواضيع التالية: تصريح دونالد ترامب مجددا بأنه فاز في الانتخابات وتلويحه بدعاوى كبرى للطعن في النتائج. وحملة الرئيس المنتخب جو بايدن.
16/11/2020
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