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الحصاد (2020/11/16)

تابع عبد القادر عياض في الحصاد (2020/11/16) المواضيع التالية: تصريح دونالد ترامب مجددا بأنه فاز في الانتخابات وتلويحه بدعاوى كبرى للطعن في النتائج. وحملة الرئيس المنتخب جو بايدن.