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أفغانستان.. الحرب خلفت مئات الضحايا والمآسي للعوائل

ما زالت الحرب المستمرة في أفغانستان تخلف الكثير من الضحايا والمآسي للشعب الأفغاني، لعل أبرزها قصص من فقدوا أبناءهم أو آباءهم نتيجة الحرب والتفجيرات، وتركوا دون معيل.
17/11/2020
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