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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/15

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المناوشات بين المتظاهرين في الولايات المتحدة، كما رصدت الترحيب الإسرائيلي ببيان هيئة كبار العلماء السعوديين بتجريم الإخوان.
15/11/2020
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