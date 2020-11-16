23:50

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/15

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/15) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع المناوشات بين المتظاهرين في الولايات المتحدة، كما رصدت الترحيب الإسرائيلي ببيان هيئة كبار العلماء السعوديين بتجريم الإخوان.