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نافذة من واشطن (2020/11/16)

تابع عبد الرحيم فقراء في نافذة من واشطن (2020/11/16) تصريحات دونالد ترامب بأن الرئيس الأميركي جو بايدن فاز بالانتخابات الرئاسية لأنها مزورة، وأنه فائز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة.