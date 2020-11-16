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قلعة شالي الأثرية في مصر

قلعة شالي -أو البلد القديم بلغة أهل سيوة المحلية- واحدة من أبرز المعالم الأثرية لواحة سيوة الخضراء ويعود تاريخها لأكثر من 700 عام، وشيدت لحماية الأهالي من غارات القبائل المجاورة خلال موسم الحصاد.