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فشل مسار المباحثات السياسية بين أطراف الأزمة الليبية بتونس

اختتمت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جلسات الحوار السياسي الليبي في تونس من دون اتفاق الفرقاء الليبيين بشأن أسماء المرشحين للسلطة الجديدة وآلية تشكيلها.