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عودة الحركة إلى معبر الكركرات الحدودي بعد إعلان المغرب تأمينه

استعاد معبر الكركرات حيويته وبدأ تدفق العالقين بين الجانبين المغربي والموريتاني. يأتي هذا في وقت تقول فيه جبهة البوليساريو إنها لم تعد معنية بوقف إطلاق النار.