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01:33
تواصل حركة العبور بين معبر النقطة 55 الموريتاني ومعبر الكركرات المغربي
تتواصل حركة العبور بين معبر النقطة 55 الموريتاني ومعبر الكركرات بانسيابية تامة، وسط انتشار للقوات المسلحة المغربية داخل المنطقة الفاصلة بين المعبرين.
16/11/2020
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