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الجزائر.. جهود للانتقال من المعاملات الورقية إلى الرقمية

تسعى مختلف القطاعات في الجزائر إلى التحول بشكل تدريجي نحو استخدام المعاملات الرقمية بدلاً من الورقية، كما زاد الاهتمام بالتجارة الإلكترونية منذ انتشار وباء كورونا.
16/11/2020
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