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إجماع ليبي على خريطة طريق تقود إلى انتخابات 2021

اتفقت قوى الحوار السياسي الليبي المجتمعة في تونس على إرجاء الحسم في أسماء الشخصيات التي ستتولى عضوية مجلس الدولة ورئاسة الحكومة خلال المرحلة الانتقالية.