22:04

نافذة من واشنطن (2020/11/15)

تابع عثمان آي فرح في نافذة من واشنطن (2020/11/15) آخر التطورات في المشهد السياسي ما بعد الانتخابات الرئاسية. حيث قال دونالد ترامب إنه لم يقر بأي شيء بشأن نتيجة الانتخابات.