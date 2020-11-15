01:35

مصر.. عربة العم عادل مبادرة لإطعام الفقراء مجانا

عربة العم عادل هي مبادرة لإطعام المحتاجين والفقراء مجانا في الشوارع المصرية، وقد كتب في لافتة على عربته عبارة: إذا لم يكن لديك مال، فلا تترك عائلتك بلا طعام.