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فيضانات الأمطار تجتاح مناطق واسعة في أفغانستان

اجتاحت الفيضانات مناطق واسعة في أفغانستان، وأصابت حركة المرور في بعض المناطق والطرق الرئيسية في العاصمة كابل وغيرها من المدن بحالة من الشلل.