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عودة مدارس تعليم السياقة في المغرب

بعد أن انقضت أشهر الحجر الصحي، عادت الحياة إلى مدراس تعليم قيادة السيارات في المغرب، وذلك وفق بروتوكول صحي خاص للحد من تفشي فيروس كورونا.
15/11/2020
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