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تواصل القتال في إقليم تيغراي وآبي احمد يؤكد قدرة أديس ابابا على حسم الحرب

تواصل القوات الإثيوبية حربها في إقليم تيغراي مع الجبهة الشعبية لتحرير الإقليم، وسط تبادل للاتهامات بين الطرفين بالمسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب وإبادة في عدد من بلدات الإقليم.