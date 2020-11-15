search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:38
الولايات المتحدة.. رقم قياسي جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا
سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين الجدد يوم الجمعة 184 ألفا، حسب "مشروع تتبع كوفيد".
14/11/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
استئناف حركة النقل التجاري في معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا
قلق من حالة الانقسام في أميركا بسبب تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
نافذة من واشطن (2020/11/16)
عودة الحركة إلى معبر الكركرات الحدودي بعد إعلان المغرب تأمينه
الأكثر قراءة
بعد اعترافه بالهزيمة ثم تراجعه.. قادة جمهوريون يتوقعون خسارة ترامب وأوباما يعلق على النتائج
البلازما الباردة تمحو فيروس كورونا من على الأسطح في 3 دقائق
كورونا.. رئيس الجزائر ينهي العلاج ورئيس وزراء بريطانيا يخضع للعزل وروحاني يدعو للتعبئة العامة
إثيوبيا.. جبهة تحرير تيغراي تتهم الإمارات بدعم الحكومة ومخاوف من تدويل الصراع
مقاطع حول هذه القصة
استئناف حركة النقل التجاري في معبر الكركرات بين المغرب وموريتانيا
play
01:07
قلق من حالة الانقسام في أميركا بسبب تأخر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
play
02:49
نافذة من واشطن (2020/11/16)
play
32:07
عودة الحركة إلى معبر الكركرات الحدودي بعد إعلان المغرب تأمينه
play
01:44