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الولايات المتحدة.. رقم قياسي جديد في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وتجاوز عدد المصابين الجدد يوم الجمعة 184 ألفا، حسب "مشروع تتبع كوفيد".
14/11/2020
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