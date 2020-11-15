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الحصاد (2020/11/14)

سلط حسن جمول في ملف "الحصاد" الضوء على تطورات المشهد في الولايات المتحدة بعد أسبوع من رفض الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالهزيمة والاستقواء بمؤيديه في الشارع، في حين يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن ليتس
14/11/2020
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