28:45

نافذة الانتخابات الأميركية (2020/11/14)

تابعت وجد وقفي في نافذة الانتخابات الأميركية (2020/11/14) خروج دونالد ترامب عن صمته، وإدلائه بأول تصريحات رسمية له منذ 8 أيام، ولكنه لم يتطرق لهزيمته في الانتخابات الرئاسية.