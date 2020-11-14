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زيارة الرئيس التونسي إلى قطر

يصل إلى الدوحة اليوم الرئيس التونسي قيس سعيد في زيارة رسمية هي الأولى إلى الدوحة، في إطار تعزيز العلاقات التونسية القطرية. الزيارة تأتي بدعوة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.