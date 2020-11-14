03:16

تحذيرات من عرقلة المرحلة الانتقالية لتسلم قيادة الولايات المتحدة

انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني هي الأكثر أمنا في التاريخ الأميركي، هذا ما خلصت إليه وزارة الأمن الداخلي في بيان نفى كل المزاعم بشأن التزوير.