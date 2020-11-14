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02:18
العراق.. ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بمرض السكري
انتهزت السلطات الصحية العراقية اليوم العالمي لمرض السكري، ودعت إلى تكثيف الجهود من أجل إرساء ممارسات صحية تساعد في الحد من انتشار المرض في البلاد.
14/11/2020
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