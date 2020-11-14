02:18

البرازيل.. انتخابات محلية رغم انتشار فيروس كورونا

تستعد البرازيل غدا الأحد لإجراء انتخاباتها المحلية، التي تشمل 5570 بلدية. ورغم انتشار فيروس كورونا في البلاد بشكل كبير، فإن مظاهر الحملات الانتخابية للأحزاب تملأ الشوارع.