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أنواع اختبارات فحص فيروس كورونا

هل نتائج اختبار الإصابة بفيروس كورونا قطعية؟ وهل تختلف النتيجة باختلاف نوع الاختبار؟ نتعرف على أنواع الاختبارات في الوقت الراهن، فهناك عشرات منها جاءت بها شركات طبية حول العالم.
14/11/2020
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01:14