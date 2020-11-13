search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
24:10
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/13
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/13) استمرار التفاعل مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما رصدت التفاعل مع إقدام مصري على إضرام النار في نفسه بميدان التحرير (وسط القاهرة) احتجاجا على الفساد.
13/11/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
في ظل تعتيم سعودي وصمت حوثي.. هذه سيناريوهات الهجوم على محطة الوقود في جازان
احتجاجا على الفساد.. مصري يشعل النار في نفسه بميدان التحرير والإعلام المصري: "إخواني مجنون"
ما وراء الخبر- تفاؤل بتوصل الأطراف الليبية لحل سياسي.. ماذا عن المرتزقة؟
تفاؤل بتوصل الأطراف الليبية إلى حل سياسي.. ماذا عن المرتزقة؟
الأكثر قراءة
قطر تؤيد المغرب.. العثماني: قواتنا المسلحة تحركت بالكركرات بعد استنفاد كل الخيارات السلمية
بأول مؤتمر له بعد الانتخابات.. ترامب يمتدح أداء فريقه بمواجهة كورونا ويؤكد: الوقت وحده كفيل بتحديد هوية الإدارة المقبلة
العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه
عندما كانت يريفان أذرية وعاش الأرمن في باكو.. كيف شكل زمن الحرب العالمية الأولى فسيفساء القوقاز الحديثة؟
مقاطع حول هذه القصة
ما وراء الخبر- تفاؤل بتوصل الأطراف الليبية لحل سياسي.. ماذا عن المرتزقة؟
play
26:05
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/11)
play
23:47
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/10
play
23:32
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/2
play
22:12