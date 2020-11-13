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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/13

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/13) استمرار التفاعل مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما رصدت التفاعل مع إقدام مصري على إضرام النار في نفسه بميدان التحرير (وسط القاهرة) احتجاجا على الفساد.
13/11/2020
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