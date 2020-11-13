24:10

نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/11/13

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/13) استمرار التفاعل مع الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما رصدت التفاعل مع إقدام مصري على إضرام النار في نفسه بميدان التحرير (وسط القاهرة) احتجاجا على الفساد.