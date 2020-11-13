28:44

نافذة من واشنطن- الوكالات الأمنية تنفي الاتهامات بالتزوير

أكدت الوكالات الفدرالية المكلفة بأمن الانتخابات الأميركية أن الانتخابات الرئاسية الحالية، هي الأكثر أمنا في تاريخ البلاد، وقالت إنه لا دليل على وجود أصوات ضائعة، أو تعرض النظام للخطر.