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فوق السلطة 207-أيتام ترامب

تناولت حلقة (2020/11/13) من برنامج “فوق السلطة” مواضيعها بالعناوين التالية: العالم يقترب من إلقاء القبض على كورونا. مغردو أبو ظبي ينقلبون على ترامب بدقائق. بعد أن قلد ترامب، مرتضى سقط يا رجالة.