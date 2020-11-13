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25:16
فوق السلطة 207-أيتام ترامب
تناولت حلقة (2020/11/13) من برنامج “فوق السلطة” مواضيعها بالعناوين التالية: العالم يقترب من إلقاء القبض على كورونا. مغردو أبو ظبي ينقلبون على ترامب بدقائق. بعد أن قلد ترامب، مرتضى سقط يا رجالة.
13/11/2020
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على طريقة ترامب.. مرتضى انهزم يا رجالة
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