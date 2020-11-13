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طقوس سنوية احتفالية ترافق موسم قطف الزيتون بغزة

شجرة الزيتون رمز للصمود في فلسطين، وما لا يعرفه الكثيرون هو الطقوس السنوية غير العادية التي يحييها الفلسطينيون خلال موسم القطف التي تبرز خلالها مكونات تراثية وشعبية عديدة.