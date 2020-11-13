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تعثرات نقل السلطة في أميركا.. أمر طبيعي أم دليل انقسام؟

لا يزال دونالد ترامب يرفض الخسارة في الانتخابات الأميركية، حيث يقيل ترامب ويقبل الاستقالات من إدارته. وفي المقابل يشرع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن في تشكيل ملامح فريقه.