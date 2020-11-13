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01:30
تدفق اللاجئين الإثيوبيين للسودان هربا من المعارك
تشهد الحدود السودانية الإثيوبية تدفقا للاجئين الإثيوبيين الفارين من القتال بين القوات الحكومية الإثيوبية وجبهة تحرير تيغراي (شمالي إثيوببا).
13/11/2020
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