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النازحون الأذريون يتوقون للعودة إلى ديارهم

تقدّر أذربيجان عدد النازحين من إقليم قره باغ بنحو مليون شخص ينتظرون العودة لديارهم. مراسل الجزيرة التقى عددا من العائلات في محيط الإقليم، ورصد قصصهم المعبرة عن الحنين للديار.