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المزرعة الزهرية.. مشروع شبابي يقدم منتجات بأعلى جودة

حول شبان من محبي الزراعة بالبرازيل مستودعا مغلقا وسط المدينة إلى مزرعة ضخمة تختصر المساحة وتضاعف الإنتاج، وأطلقوا عليها اسم المزرعة الزهرية.