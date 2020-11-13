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استعدادا لتسليمها لأذربيجان.. سكان كالبجار يهجرونها إلى أرمينيا

ينما هدأت أصوات المعارك، بدأت حركة نزوح قوية في مدينة كالبجار، التي نص اتفاق وقف إطلاق النار على تسليمها لأذربيجان، مما دفع الأرمن من سكان المدينة للنزوح عنها واللجوء إلى أرمينيا.

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