23:47

نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/11)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/11) استمرار التفاعل مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما رصدت الجدل بشأن تصريحات وزير الخارجية الأميركية إزاء نقل السلطات إلى ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.