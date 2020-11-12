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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/11)

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/11/11) استمرار التفاعل مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية، كما رصدت الجدل بشأن تصريحات وزير الخارجية الأميركية إزاء نقل السلطات إلى ولاية ثانية للرئيس دونالد ترامب.
11/11/2020
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