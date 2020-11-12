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02:43
لتعويض خسائر كورونا.. الكويت تدرس مقترح فتح أجوائها كاملة
تبحث السلطات الصحية الكويتية مقترحا قدمته شركات الطيران بفتح الأجواء كاملة على غرار دول أخرى وفق ضوابط صحية تحد من تفشي كورونا، وتعوض نزيف خسائر قطاع الطيران.
12/11/2020
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