00:27

قريبا على الجزيرة نت.. قره باغ "الجغرافيا الملغومة"

بتوقيعها اتفاق سلام برعاية روسية كسبت أذربيجان جولة في نزاع جغرافي وإثني مع أرمينيا، عمره 100 عام، على إقليم ناغورني قره باغ . "الجغرافيا الملغومة".. على الجزيرة نت قريبا