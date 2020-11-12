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قريبا على الجزيرة نت.. قره باغ "الجغرافيا الملغومة"

بتوقيعها اتفاق سلام برعاية روسية كسبت أذربيجان جولة في نزاع جغرافي وإثني مع أرمينيا، عمره 100 عام، على إقليم ناغورني قره باغ . "الجغرافيا الملغومة".. على الجزيرة نت قريبا
12/11/2020
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