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تواصل فعاليات المعرض الفني في مدينة مشيرب بالدوحة

تتواصل في مدينة مشيرب فعاليات المعرض الفني "في قلب الدوحة"، ويتضمن المعرض الذي يأتي بالتعاون مع "غاليري الحوش" أعمالا ولوحات فنية لـ17 فنانا وفنانة قطريين ومقيمين.