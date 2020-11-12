search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
57:06
الحصاد (2020/11/11)
ناقشت ليلى الشيخلي في "الحصاد" (2020/11/11) 3 قضايا: ظهور الرئيس الأميركي في أول مناسبة عامة منذ الانتخابات، واحتدام المعركة القانونية بشأن النتائج، والصراع على الكونغرس بين الحزبين.
11/11/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من النشرات الإخبارية
الحصاد- استمرار الجدل بشأن الانتخابات الأميركية
نافذة من واشنطن- ترامب يلتقي بحملته الانتخابية اليوم لبحث نتائج ولاية بنسلفانيا
نافذة من واشنطن- وزارة الأمن الداخلي الأميركية: انتخابات 2020 هي الأكثر أمنا في التاريخ
نافذة من واشنطن- الوكالات الأمنية تنفي الاتهامات بالتزوير
الأكثر قراءة
بيلوسي: أوقفوا المراوغة.. ترامب عينه على انتخابات 2024 وإدارته تستعد لولاية ثانية بالبيت الأبيض
لتأمين تدفق السلع والأفراد من جبهة البوليساريو.. المغرب يقيم منطقة عازلة بالكركرات
نهاية الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. الرابحون والخاسرون
العالم الألماني من أصل تركي أوغور شاهين: لقاحنا سيضرب فيروس كورونا على رأسه
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد- استمرار الجدل بشأن الانتخابات الأميركية
play
57:22
نافذة من واشنطن- ترامب يلتقي بحملته الانتخابية اليوم لبحث نتائج ولاية بنسلفانيا
play
26:41
نافذة من واشنطن- وزارة الأمن الداخلي الأميركية: انتخابات 2020 هي الأكثر أمنا في التاريخ
play
19:08
نافذة من واشنطن- الوكالات الأمنية تنفي الاتهامات بالتزوير
play
28:44