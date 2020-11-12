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الحصاد (2020/11/11)

ناقشت ليلى الشيخلي في "الحصاد" (2020/11/11) 3 قضايا: ظهور الرئيس الأميركي في أول مناسبة عامة منذ الانتخابات، واحتدام المعركة القانونية بشأن النتائج، والصراع على الكونغرس بين الحزبين.