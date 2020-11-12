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البيت العراقي للفنون.. "سحر الشرق" في كندا

حيثما هاجر العربي يأخذ تقاليده في حقيبته، وهذا ما يمثله معرض "سحر الشرق" الذي ينظمه البيت العراقي للفنون في كندا، حيث يمثل نافذة للقاء الفنانين والمثقفين العرب في المهجر.